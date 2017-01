später lesen Top 10 Rheinland Schloss Ringenberg FOTO: Jürgen Bosmann FOTO: Jürgen Bosmann Teilen

Das Atelier- und Ausstellungszentrum im Schloss Ringenberg in Hamminkeln besteht seit mehr als 25 Jahren. Dahinter verbergen zehn Wohn-Ateliers (50 bis 80 Quadratmeter) der Derik-Baegert-Gesellschaft, die vier jährlich wechselnden Stipendiaten und drei Mietern zur Verfügung stehen. Zudem werden seit 2001 zwei Stipendien für niederländische Künstler mit jeweils halbjähriger Laufzeit vergeben. Ziel der Stipendien ist es, Künstler für die Dauer des Stipendiums finanziell abzusichern, um an einem Ort konzentriert zu arbeiten. Zudem eröffnet die gleichzeitige Anwesenheit von sechs Stipendiaten konzentrierte Austauschmöglichkeiten, gefördert durch regelmäßig organisierte Ateliergespräche, moderiert von der Projektleitung und den Projektmitarbeitern, die der eingehenden Diskussion und Reflexion der jeweiligen künstlerischen Verfahren dienen. Die Ergebnisse des Aufenthalts werden jeweils zum Jahresende in der Stipendiatenausstellung präsentiert. Die Stipendiaten sind in die Projektstrukturen der Projektarbeit von Schloss Ringenberg eingebunden. Dazu gehören die Teilnahme an den Projektaktivitäten, die Betreuung von Jugendworkshops und der intensive Austausch mit den Kuratorenstipendiaten.