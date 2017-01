Top 10 Rheinland: Schloss Ringenberg in Hamminkeln

Schloss Ringenberg in Hamminkeln

In dem Wasserschloss kann unter der Woche, aber an ausgewählten Daten auch samstags im Schloss geheiratet werden. Das Gebäude, das heute der Stadt gehört, ist im Jahr 1229 erbaut worden. Heute fungiert es nicht nur als Standesamt, sondern ist auch Atelier- und Ausstellungszentrum – aber eben auch Hochzeitskulisse.

Schloss Ringenberg ist elegant, der Stil, in dem das Schloss erbaut ist, erinnernt an den niederländisch-klassizistischen Barock. Die Künstler, die hier leben und arbeiten, bringen eine gute Portion Weltoffenheit mit. An einem Ort zu heiraten, der derart viel Geschichte auf dem Buckel hat, muss ein gutes Omen sein.