Top 10 Rheinland: Schmuhlsberg in Alpen

Mitten im Wald im Dreieck zwischen Lindenallee und Ulrichstraße in Alpen findet sich die Schlucht am Schmuhlsberg. Dieser "Hügel" ist die Heimstatt von Alpens erster Burg, dem Kastell. Die herrlich gestaltete Schlucht vor dieser Anhöhe bildet seit 1976 die Kulisse für das jährlich zu Pfingsten stattfindenden Preis-und Königsschießen des Junggesellen-Schützenvereins Alpen. Dann ist hier richtig was los, wenn mit der Armbrust der neue König ermittelt wird. Dann strömt das ganze Dorf zur Schlucht. Der Schützenverein hat das einmalige Refugium als „Schießschlucht“ 2001 von der Ruhrkohle AG erworben. Der Deal konnte aufgrund eines fairen Grundstückspreises sowie einer großzügigen Spende über die Bühne gehen. Wenn nicht Schützenfest gefeiert und der König bejubelt wird, findet der erholungssuchende Spaziergänger vor den Toren des ein lauschiges Plätzchen, um Ruhe zu tanken und die Natur zu genießen. Dann singen hier nur die Vögel.