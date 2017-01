später lesen Top 10 Rheinland Schöne private Wohnhäuser FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Wie schön sind Spaziergänge in der Dämmerung durch die Stadtteile, wenn die Fenster erleuchtet sind und Düsseldorfs Wohnquartiere ihren Wohlfühl-Charakter offenbaren. Hier drei von vielen möglichen Tipps, wo besonders schöne Bauten stehen. Erstens: der Kaiser-Wilhelm-Ring in Oberkassel. Der Stadtteil ist vor gut hundert Jahren auf dem Reißbrett entstanden, die Häuser aus der Gründerzeit bieten große Fenster, hohe Decken und Blickachsen bis in die Gärten. Altbau-Träume! Zweitens: die weiße Siedlung in Golzheim, erbaut als Mustersiedlung zur Ausstellung "Schaffendes Volk" Mitte der dreißiger Jahre. Die freistehenden weißen Häuser, meist eineinhalbgeschossig, sind von Gärten umgeben. Sehr stilvoll, die Stadt musste zuletzt auf die Bremse treten, weil einige Eigentümer viel zu groß neu gebaut hatten. Drittens: der Leuchtenberger Kirchweg im Düsseldorfer Norden am Rande Lohausen/Kaiserswerth. Viele unterschiedliche Häuser, darunter ehrgeizige und modernistische Neubauprojekte, die auch vom Rheindeich zu sehen sind, beeindrucken.