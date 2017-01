später lesen Top 10 Rheinland Scholtenhof in Eppinghoven FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

Dinslakens schönster Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr erstmals vier Tage lang geöffnet. Er startet bereits am Donnerstag. In den Ställen und auf dem Hof des landwirtschaftlichen Betriebes in Eppinghoven werden hochwertiges Kunsthandwerk, Schmuck, Textiles, Klanginstrumente und allerlei kulinarische Spezialitäten angeboten.