Top 10 Rheinland: Schottisches Festival

Die Dudelsackspieler und Trommler nehmen mit wehenden Fahnen Aufstellung. Angeführt von Regimentskommandeur Johannes Haase mit gezücktem Korbsäbel marschierten vorneweg die Lowlands Guards, zuzusagen die Haus-und Leibgarde des Schottischen Kulturvereins Xanten. Das Schlusslicht des Umzuges bildeten die ebenfalls in der Domstadt beheimateten German Lowland Pipes & Drums. So starten seit neun Jahren die Highland Games in Xanten. Am 20. Und 21. Juni laden die Xantener Schotten dazu wieder in die Wallanlagen ein. Unter anderem kämpfen Dudelsackspieler auch aus zahlreichen Nachbarländern um die den Band- oder Einzeltitel. Kinder können sich an den typische schottischen Games-Wettbewerben im Kleinen messen, am Sonntag kämpfen weibliche und männliche Kraftpakete mit Holzstämmen, Gewichten, Stangen und Steinkugeln.