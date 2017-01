Top 10 Rheinland: Schwarzes Wasser

Beschreibung: Das Naturschutzgebiet „Schwarzes Wasser“ im Weseler Ortsteil Blumenkamp ist ein Heideweiher, der zu den ältesten Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen zählt. Neben einer eindrucksvollen Flora und Fauna, die auf einem 6,5 Kilometer langen Rundweg um das Gewässer zu bestaunt werden kann, ist vor allem die ungewöhnliche Färbung des Wassers die Besonderheit dieses Naherholungsgebietes. Die Erklärung hierfür ist in den dort aus dem Torf ausgespülten Huminstoffe der Moorvegetation zu suchen, die für das beinahe schwarz erscheinende Wasser sorgen. Gespeist wird der Weiher ausschließlich durch Regenwasser. Umgeben ist er von Kiefernforsten sowie Eichenbirkenwälder. Botanische Kostbarkeiten sind auch heute noch in dem Naturschutzgebiet zu beobachten.

Wem es am "Schwarzen Wasser" nicht gelingt, auszuspannen, der schafft es wahrscheinlich an keinem Ort. Spaziergänger sind hier genauso unterwegs wie Familien mit Kindern oder Jogger. Es herrscht eine ganz eigene Atmosphäre – ideal um die Seele baumeln zu lassen.