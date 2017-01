später lesen Top 10 Rheinland Schwebende Radtour FOTO: Radio RSG FOTO: Radio RSG Teilen

Sehenswert und zugleich anspruchsvoll ist die etwa 16 Kilometer lange Tour, die vom Bahnhof Solingen-Mitte über Meigen vorbei an der Müngstener Brücke und Schloss Burg nach Wermelskirchen führt. Inbegriffen sind Rundum-Blicke am Theegartener Kopf und in Hünger, eine rasante Abfahrt über die Bergbahntrasse sowie ein längerer Anstieg in Burg – der jedoch mit der Seilbahn (inklusive Fahrrad-Mitnahme) zu umgehen ist.