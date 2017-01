später lesen Top 10 Rheinland Schwimmen und Fitness im Schwimmbad Wasserstraelen FOTO: Gerhard Sybert FOTO: Gerhard Sybert Teilen

Nicht ohne Grund nennt sich das Straelener Schwimmbad auch Fitnessbad. Außer Schwimmen, werden auch Kurse angeboten, die so vielversprechende Namen tragen wie "Aqua-Power-Kick" oder "Aqua-Fatburn". Und wer nicht glauben kann, dass man im Wasser schwitzen kann, der sollte einmal so einen Kurs besuchen. Vorteil: Gymnastik im Wasser gilt als besonders gelenkschonend. Aber auch wer in Ruhe und beständig seine Bahnen zieht, tut etwas für seinen Körper.