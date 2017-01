später lesen Top 10 Rheinland Scotty’s Billard Teilen

In der American Billard Bar mit den zwölf Pool-Billard Tischen, sechs Dartautomaten und zwei Kickertischen werden regelmäßig Turniere ausgetragen. Trotzdem kommt auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz, deswegen heißt es ja auch Bar. Wer also nach dem sportlichen Teil das Treffen in geselliger Runde angemessen ausklingen lassen möchte, ist hier genau richtig. Und für einen Hauch Sommer sorgen die tropischen Cocktails.