Top 10 Rheinland: Se(h)restaurant am Unterbacher See Erkrath

Spaziergänger und Wassersportler kennen es längst als Adresse für alle Jahreszeiten. Vor allem aber bei T-Shirt-Temperaturen ist das Se(h)restaurant am Bootshafen des Unterbacher Sees ein überaus angesagter Ort. Von der Terrasse fällt der Blick aufs Wasser und je nachdem, was da an Entenfamilien oder Optimisten vorbeipaddelt, gibt es immer mal wieder etwas anderes zu beobachten. Das ist wunderbar und immer wieder Grund, einzukehren. Spielt das Wetter mal nicht mit, sorgen wärmende Decken für einen erhöhten Kuschelfaktor.