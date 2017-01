später lesen Top 10 Rheinland See Menzelen in Alpen Teilen

Ein Hektar feinster Sandstrand, kristallklares Wasser, Cocktails und heiße Salsa-Rhythmen. Wer jetzt an den Urlaub denkt, kann sich den Gang zum Reisebüro sparen. Ein Besuch des Freizeitsees in Menzelen-Ost (Gemeinde Alpen) ersetzt jede Fernreise. Die Betreiber haben zwei komfortable Sonnenterrassen in verschiedenen Ebenen gebaut. Neu eingerichtet ist die "Chill-Lounge" . Trotz aller Reize ist dieses kleine Paradies ein Geheimtipp - und noch nicht so überlaufen wie andernorts.