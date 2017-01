später lesen Top 10 Rheinland Sehzentrum Brillen Dahmen FOTO: Gözde Macit FOTO: Gözde Macit Teilen

Seit 53 Jahren betreut das Familienunternehmen Dahmen, in zweiter Generation vertreten durch Optometrist und Augenoptikermeister Carsten Dahmen, seine Kunden im Rheydter Stadtzentrum. Brillen Dahmen bietet eine große Auswahl für Sportler an. Neben dem unverzichtbaren Begleiter beim Stadionbesuch, der Borussia-Fan-Sonnenbrille, welche man sich bei Bedarf auch mit Sonnenschutzgläsern in Sehstärke ausstatten lassen kann, sind auch Tauchmasken und Schwimmbrillen in Sehstärke und mit Sportverglasung im Sortiment.