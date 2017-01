später lesen Top 10 Rheinland Seifert-Orgel in St. Martin Langenfeld Teilen

Der vor etwa 1000 Jahren erbaute Turm von St. Martin ist das älteste Bauwerk in Langenfeld. Die Kirchengebäude daneben wurden immer wieder abgerissen; das heutige stammt aus dem Jahr 1968. Blickfang im Inneren ist seit 2006 die Orgel aus hellem Eichenholz und Edelstahl, die seinerzeit eigens für St. Martin in der Kevelaerer Werkstatt von Orgelbauer Romanus Seifert hergestellt worden war. Das Instrument hat 30 klingende Register auf zwei Manualen und Pedal, dazu 1900 Pfeifen. An dem symmetrischen Orgelprospekt ist die größte Pfeife 2,40 Meter lang. Im Gehäuse befinden sich bis zu 4,80 Meter lange Pfeifen aus Holz und Metall. Sämtliche Register des II. Manuals stehen auf Wechselschleifen und lassen sich wahlweise auch auf dem III. Manual registrieren. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.