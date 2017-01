später lesen Top 10 Rheinland Selecao Indoor-Soccer FOTO: Ekkehart Malz FOTO: Ekkehart Malz Teilen

Es muss nicht gleich das Niveau der Selecao, der brasilianischen Nationalmannschaft, sein, dass die Kicker in Schermbecks Fußballhalle an den Tag legen. Fußball bei jedem Wetter – auf zwei 30 mal 15 Meter großen Kunstrasenfeldern verspricht die Selecao Indoor-Soccerhalle. Amateure, regelmäßige Treffen oder nur mal ab und an; wer sein Fußballspiel ohne Wetterbericht planen will, ist in der Halle am Raiffeisenweg gut aufgehoben. Beim Bier, der Cola oder bei Currywurst und Pommes lässt sich das Training außerdem gut ausklingen.