später lesen Top 10 Rheinland Shakespeare-Festival FOTO: Lothar Berns FOTO: Lothar Berns Teilen

Twittern







Alljährlich kommen internationale Theatercompagnien nach Neuss, um im maßstabgerechten Nachbau von Shakespeares Londoner Globe Werke des elisabethanischen Dichters aufzuführen. Vier Wochen dauert das Shakespeare-Festival, in der Regel sind es die vier Wochen vor den Sommerferien. Bis zu 14 Premieren stehen auf dem Programm, so manche auch als europäische Erstaufführung. Auch große Schauspieler zieht es ins Neusser Globe. So standen schon Klaus-Maria Brandauer und Senta Berger auf der Bühne.