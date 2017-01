später lesen Top 10 Rheinland Simplicius, Remscheid Teilen

Twittern







Das „Simpel“ wie die Remscheider die Tanzbar Simplicius nennen hat in der Werkzeugstadt bei Nachtschwärmern und Partylöwen Kultstatus. Neben Stimmungsmusik liegt dies vor allem an den Stammgästen. Man kennt sich im Simplicius, aber ist auch offen für neue Gäste. Um vor allem an den Wochenenden noch Einlass zu bekommen, sollte man an am besten etwas früher eintreffen.