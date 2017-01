später lesen Top 10 Rheinland Skatepark im Rheinpark FOTO: Markus Erdmann FOTO: Markus Erdmann Teilen

Der 1700 Quadratmeter große Betonpark in einer Industriekulisse wurde im September 2008 im neu gestalteten Rheinpark eröffnet. Schon damals schwärmten die Nutzer, er sei der beste Platz in Nordrhein-Westfalen. Seine Besonderheit: 34 Skatebegeisterte zwischen 15 und 30 Jahren hatten im Vorfeld ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit einem Landschaftsarchitekten geteilt, der dann einen strukturierten Bereich anlegen ließ. Eingeweiht wurde er mit einem „Best Trick“-Wettbewerb. Im Jahr 2009 war der Skatepark einer der Austragungsorte der Deutschen Meisterschaft im Playboard. Der Park liegt, nur durch neu gepflanzte Bäume getrennt, am Rhein und wird auf der anderen Seite von einer Mauer begrenzt.