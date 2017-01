später lesen Top 10 Rheinland Ski-Halle in Neuss Teilen

Wem es nicht kalt genug sein kann, der ist in der Ski-Halle in Neuss richtig aufgehoben. Zwei Schlepplifte und ein Vierersessellift sorgen für den bequemen Aufstieg zur "Bergstation" am Ende der 300 Meter langen und 60 Meter breiten Pulverschnee-Piste. Eine der besten Ski-Hallen Europas bietet nicht nur Schnee, sondern auch das Rundum-Erlebnis mit Essen in uriger Atmosphäre sowie draußen mit Kletterpark und Kletterwand.