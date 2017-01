später lesen Top 10 Rheinland Skihalle Neuss Teilen

Wer nicht auf den echten Schnee warten will, ist dort genau richtig. In der Skihalle kommt schnell sportliche Winterstimmung auf. Die markante Halle zählt zu den beliebtesten Sportstätten der Region. Der große Vorteil: Es regnet auf dem Gletscher nie – und er eignet sich perfekt für einen Tagesausflug ohne lange Anfahrt. Auch Anfänger kommen beim Skifahren oder Snowboarden in der Halle voll auf ihre Kosten und können ihr Können dort unter Beweis stellen. Die Hauptpiste ist 300 Meter lang, die Anfängerpiste etwa 100. Es gibt auch zwei Skilifte. Eine normale Tageskarte für Erwachsene kostet zwischen 34 und 39 Euro. Besucher können sich auch fürs Skifahren einkleiden lassen.