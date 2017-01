Top 10 Rheinland: Skulpturensammlung in Viersen

Mehr zum Thema

Öffnungszeiten

Öffentliches Gelände, Führungen durch die „Skulpturensammlung Viersen" werden über Dr. Albert Pauly per E-Mail an albert.pauly@t-online.de oder per Telefon unter 02162 7430 vereinbart.



Adresse

Galerie im Park im Zentrum der Stadt Viersen

Rathauspark 1

41747 Viersen