später lesen Top 10 Rheinland Solisten und Orchester Teilen

Twittern







Die Veranstaltungsreihe "Solisten und Orchester der Welt in Mönchengladbach" lädt regelmäßig die besten jungen Musiker und Musikerinnen nach Gladbach ein und sorgt damit immer für ganz besondere Highlights. Den nächsten Programmpunkt stellt am 19. Januar die mit dem Deutschen Echo-Musikpreis Klassik in der Sparte Nachwuchskünstlerin ausgezeichnete georgische Pianistin Khatia Buniatishvili dar. Das Konzert ist zu sehen in der Kaiser-Friedrich-Halle.