Top 10 Rheinland: Sommerton-Festival

Die fünfte Auflage des Sommerton-Festivals beginnt am Freitag, 28. August, mit den Auftritten der ungarischen Geiger Felix Laikó und Antal Brasnyó, der bosnischen Sängerin Amira Medunjanin sowie der italienischen Jazztrompeter-Legende Enrico Rava, der von Stefano Bollani am Piano begleitet wird. Tags darauf ist es dem Verein „Sommerton“ um Programm-Direktor Wilfried Schaus-Sahm gelungen, drei weitere Top-Musiker nach Diersfordt zu locken. Gwilym Simcock gilt als bester junger Pianist der britischen Musikszene, Maria Joao ist Portugals bekannteste Jazz-Sängerin und dazu eine ungewöhnliche Stimm-Akrobatin. Ebenfalls am Samstag mit von der Partie ist Catrin Finch, die als bedeutendste Harfenistin ihrer Zeit gilt. Sie tritt gemeinsam mit Seckou Keita auf, der seinerseits als großer Virtuose an der Kora, der westafrikanischen Harfe, gefeiert wird. Der Schlussakt des Sommerton-Festivals steigt am Sonntag, 30. August. Das Solokonzert des englischen Saxophonisten John Surman, das in der Schlosskirche stattfinden wird, ist allerdings bereits ausverkauft.

Hochkarätige Musik in einer besonderen Atmosphäre – darauf dürfen sich die Besucher des Sommerton-Festivals auch in diesem Jahr wieder freuen. Drei Tage lang geben sich Musikgrößen aus aller Welt am Schloss Diersfordt die Klinke in die Hand. Spannende und abwechslungsreiche Unterhaltung ist da garantiert.