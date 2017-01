später lesen Top 10 Rheinland Spanischer Garten, Hilden Teilen

Seit mehr als 35 Jahren gibt es den „Spanischen Garten“ in Hilden. Als die Gründer Alfonso und Carmen Moya 2012 in den Ruhestand gingen, zog das Geschäft unter neuer Führung von Jenny Fonseca de Klein von der Walder Straße an die Kirchhofstraße 3 um. Das Geschäft ist bekannt für spanische Feinkost wie Schinken, Käse Öle und Weine, die zum größten Teil direkt aus Spanien importiert und für die frisch zubereitete Paella und Zarzuela verwendet werden. Neben dem Verkauf der einzelnen Produkte können sich Kunden auch Paellas für die Firmenfeier oder die private Party kochen lassen.