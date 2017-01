später lesen Top 10 Rheinland Spaßbad "Aquana" in Würselen FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Das "Aquana" in Würselen, in der Nähe von Aachen, ist ein Spaßbad für die ganze Familie. Hier geht es weniger ums Schwimmen, eher darum, sich vom Wasser mitreißen zu lassen. Das kann man mit einem Großreifen im Lazy River oder auf dem Master-Blaster per Wasserdruck. Im Black Hole kommt ebenfalls Achterbahn-Feeling auf. Nach 75 Metern in einer dunklen Röhre mit Spotlights wird dann die Bestzeit für die Rutschpartie angezeigt. Im Wellenbecken kann man sich mit oder ohne Reifen treiben lassen. Hier gibt es auch einen Wildwasserkanal. Natürlich kann man hier auch im 25-Meter-Becken einfach seine Runden ziehen oder sich in der Sauna aufhalten.