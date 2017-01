Top 10 Rheinland: Spaziergang auf den Schaephuysener Höhen

Der Höhenzug zieht sich von Kempen-Tönisberg bis Issum-Oermten und erreicht rund 80 Meter Höhe – genug, um einen weiten Blick bis ins Ruhrgebiet und zur niederländischen Grenze zu genießen - eine ideale Gelegenheit für Panoramafotos. Es gibt mehrere gut ausgebaute Wanderwege, die Gemeinde Rheurdt bietet dazu eine Karte mit Tourenvorschlägen an. Trotzdem sind die Höhen selten überlaufen, nur am Oermter Berg ist wegen eines großen Spielplatzes, Gastronomie und dem Schönstatt-Zentrum mehr los. Besonders für Hobby-Geologen ist ein Ausflug interessant. Die Höhen sind eine Endmoräne, einst hochgeschoben durch Gletscher.

Das Auto stehenlassen können Spaziergänger am Parkplatz Oermter Berg (kurz hinter dem nördlichen Ortsausgang von Rheurdt) und am Parkplatz Saelhuysener Berg (zwischen Aldekerk und Schaephuysen). Möglich ist auch, den Wagen in Rheurdt oder Schaephuysen stehenzulassen und einen der Wege den Hang hinauf zu nehmen. Die Tourenkarten erhält man bei der Gemeindeverwaltung in 47509 Rheurdt, Rathausstraße 35, Telefon 02845 96330. An den Parkplätzen stehen ebenfalls Infotafeln mit Wandervorschlägen.

Eine der schönsten Naturlandschaften am Niederrhein mit einem für die flache Region seltenen "Hochgefühl".