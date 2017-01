Top 10 Rheinland: Spaziergang durch den Wildpark Tannenbusch

Im Park leben rund 200 Tiere auf einer Fläche von 20 Hektar. Bei einem Spaziergang durch das Areal können Besucher die Tiere beobachten. Gerade bei Kindern ist das sehr beliebt. Wer sich aufwärmen möchte, ist im angrenzenden Waldgasthaus richtig. Auf der Speisekarte stehen auch einige winterliche Speisen wie etwa Wildschweinbraten aus der Keule mit einer Steinpilz-Wacholdersoße. Wem das Spazierengehen und das Beobachten der Tiere nicht reicht, kann auch noch einen Abstecher in den benachbarten Geopark machen, in dem man verschiedene Gesteinsarten kennenlernen und deren Entwicklung nachvollziehen kann. Langweilig wird es nie.

Tolles Waldgebiet, in dem es viel zu entdecken gibt. Besucher sollten sich jedoch festes Schuhwerk anziehen, wenn sie über die Waldwege spazieren. An Wochenenden fallen lediglich zwei Euro Parkgebühren an – ansonsten ist der Eintritt frei. Sehr empfehlenswert.