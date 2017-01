Top 10 Rheinland: Spaziergang durch Gruiten

Die Anreise ist mit der Bahn oder dem Auto möglich. Und so startet die Tour am Gruitener Bahnhof, an dem sich zugleich ein großer Parkplatz befindet. Vom Haupteingang aus geht es in den gegenüberliegenden Thunbuschpark, auf dessen recht neuem Spielplatz Kinder gleich auf ihre Kosten kommen. Am Ende des Parks führt der Weg rechts zur Bahnstraße, der Haupteinkaufsstraße von Gruiten. Wer sie immer geradeaus geht, kommt über die Prälat-Marschall-Straße schließlich hinunter in den alten Ortskern – und stößt direkt auf das „Literarische Café im Dorf“. Am Parkplatz rechter Hand informiert eine große Tafel des Wirtevereins über die verschiedenen Rundwanderwege samt Restaurants. Linker Hand stehen die Besucher schon direkt zwischen den zum Teil Jahrhunderte alten Fachwerkhäuser, darunter die Häuser „An der Eick“, „Am Doren“ und etwas weiter an der großen Wiese – dem Anger – das „Haus Am Quall“. Das evangelisch-reformierte Gotteshaus (am „Haus Am Quall“ vorbei bis zur Straße und dann links) steht Besuchern in der Regel offen.Die Pastor-Vömel-Straße hinauf bieten sich zwei Möglichkeiten für alle, die noch etwas laufen wollen: nach rechts in den Weinberg und dann einen Rundweg durch den alten Steinbruch Bruchsieben. Hier liegt die Gaststätte „Haus Poock“ am Weg, samt Tiergehege. Links geht es entlang dem eingangs erwähnten geologischen Lehrpfad am Heinhauser Weg wieder hinunter zur Düssel und vor der Brücke dann rechts den Bach entlang bis zur Gaststätte „Im kühlen Grund“ und zurück. Die Wege dauern – wenn man zügig geht – etwa eine Stunde, ohne Einkehr.