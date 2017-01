später lesen Top 10 Rheinland Spaziergang entlang der Kleinen Dhünn-Talsperre Teilen

Wie ein großer stiller Bergsee liegt Große Dhünn-Talsperre da. Wer diesen Anblick erleben will, muss nicht auf den Sommer warten. Auch im Winter eignet sich ein Spaziergang dorthin als Zeitvertreib. Auf der einen Seite erblickt man die in der Wintersonne glitzernde Wasseroberfläche, auf der anderen Seite die mit Schnee bedeckten Bäume. Einstieg ist der Parkplatz in Neumühle. Von dort geht es an der Kleinen Dhünn-Talsperre entlang. Auf dem Weg erwarten die Wanderer viele einheimische Tier- und Pflanzenarten. Zum Schutz dieser ist besondere Rücksichtnahme Voraussetzung für die Wanderung. Schwimmen ist in der Wasserschutzzone verboten. Da auf diese Idee im Winter aber wohl kaum jemand kommt, können alle Spaziergänger eine naturnahe und abwechslungsreiche Wanderung erleben.