Top 10 Rheinland: Spaziergang für Familien

Los geht es an der Waldschenke, Elberfelder Straße. Der Weg beginnt am Eingang zum Tennisclub und verläuft wie folgt: Geradeaus auf A1 (nach 30 Metern steht links die erste Tafel „Vogelwecker“, rechts die Info-Tafel „Moorbirke“ und die erste Fitness-Station). Nächste Möglichkeit rechts auf den Hauptweg. Dort steht der „Lievenstein“, ein Gedenkstein für den Stifter des Stadtwaldes Ferdinand Lieven. Weiter dem Weg A1 folgen. Überall sind kleine Tümpel mit Froschlaich, links eine Tafel zur „Stieleiche“. Man überquert den Sandbach, dessen rötliches Bett auf eisenhaltiges Wasser hindeutet. Bald erreicht man einen lauschigen Picknickplatz rechterhand, um „Halbzeit“ zu machen. Danach biegt man links beim Pavillon auf A1 zum Fischteich ab, der vom Krebsbach gespeist wird. Idyllischer geht es nicht. Dieser Weiher ist ein Regenrückhaltebecken des BRW, durch das der Wasserstand der Itter reguliert wird. Er soll Hilden vor Hochwasser schützen. Man hält sich rechts bis zur Gabelung und biegt dort links auf den Weg A1/A2 ab. Bei der nächsten Schutzhütte wieder rechts abbiegen und parallel zum Reitweg geradeaus halten. Dann wieder rechts auf A1 bis zum Paul-Kenner-Platz, der wahrscheinlich nach dem ersten Wegewart des Vereins benannt wurde. Immer weiter geradeaus an weiteren Vogel- und Baumtafeln vorbei, über den „Taubenberg“, der einzigen kleinen Anhöhe des Weges, erreicht man wieder den Ausgangspunkt, wo man sich im „12 Apostel“ reichlich stärken kann.