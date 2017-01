später lesen Top 10 Rheinland Spaziergang in der Natur Teilen

Bei einem ausgedehnten Spaziergang in der Natur kann man das Wohlbefinden für Körper und Seele gleichermaßen stärken. Im Hülser Bruch, Krefelds größtem Naturschutzgebiet, bietet sich beispielsweise ein etwa 45-minütiger Gang ab Parkplatz Talring an. Es geht in Richtung Norden bis zum Feld vor dem Lamershof, dann rechts bis zum Waldwinkelsweg, nach wenigen Metern wieder rechts in den Wald, über den Lookdyk und weiter den Wanderweg bis zur Schlufftrasse und wieder rechts bis Talring.