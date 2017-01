Top 10 Rheinland: Spaziergang „Natur und Bergmannskultur“

Der rund fünf Meter breite Weg ist zunächst noch als Straße ausgebaut und schlängelt sich durch ein kleines Waldstück hoch zum Montankunstwerk „Das Geleucht“. Nach rund 150 Metern wird aus dem Straßenbelag eine Schotteroberfläche. Zunächst bietet sich dem Wanderer nach ca. 300 ein erster atemberaubender Blick ins Ruhrgebiet. Das ThyssenKrupp-Stahlwerk scheint zum Greifen nahe während der Rhein lautlos, aber stetig seine Bahn zieht. Nach weiteren 500 Metern hat man es geschafft und erreicht das Plateau der Halde. Erst jetzt bemerkt der Besucher die imposante Erscheinung des Kunstwerkes, welches in einem kräftigen Rot und aus massivem Stahl gebaut, die traditionelle Bergmannslampe (Grubenlampe) nachempfindet. Der Künstler Otto Piene († 17. Juli 2014 in Berlin) entwarf für diesen am Rhein vor einer imposanten Industriekulisse gelegenen Standort „Das Geleucht“ als Sinnbild für Kohle, die Wärme und Energie durch Feuer schafft und die Grubenarbeit, mit ihren besonderen Bedingungen und Gefahren.

Zu Füßen des Geleuchts im Norden wird nun auch der „Waldsee“ erkennbar. Vom Geleucht führen gleich mehrere Wege hinunter zum See. Am besten folgt man dem neu angelegten Weg direkt an der Nordseite, der in zahlreichen Spitzkehren direkt am See endet. Am Waldsee angekommen, bietet der Weg rechts die Möglichkeit, dem Gewässer näher zu kommen. Ideal für einen kleinen Spaziergang liegt der Waldsee ruhig und idyllisch eingebettet in einem kleinen Waldgebiet. Der Waldsee ist auch die Heimat der Freien Schwimmer Rheinkamp e.V. sowie des Anglervereins ASV Rheinpreußen Waldsee e.V. Wer den See nicht ganz umrunden möchte, der kann auch am Fuße der Halde entlanglaufen und endet wieder am Einstieg auf der Gutenbergstraße

Faszinierend ist der Anblick des Geleuchts übrigens bei Nacht, wenn die Grubenlampe und ihr riesiges "Ausleuchtungsfeld" die ganze Szenerie in rubinrotes Licht tauchen. Mit einem weiten Blick ins Ruhrgebiet auf der einen und dem Niederrhein auf der anderen Seite wird der Spaziergänger für den Aufstieg belohnt (www.das-geleucht.de).