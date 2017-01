später lesen Top 10 Rheinland Spaziergang um die Neyetalsperre mit Kaffeetrinken im „Christians“ Teilen

Twittern







Die Neyetalsperre gehört zu den schönsten Talsperren in der Umgebung. Besonders wegen ihrer Größe eignet sie sich als guter Ort für einen Winterspaziergang. Denn die 10,8 Kilometer Rundweg sind in gut drei Stunden zu schaffen. Ausgangspunkt ist das „Christians“ im Gasthaus zur Neyetalsperre. Hier können die Wanderer nach dem Spaziergang einkehren und sich aufwärmen. Dabei helfen typisch bergische Waffeln. Geöffnet hat das Gasthaus am Wochenende von 12 bis 21 Uhr, unter der Woche von 12 bis 14 Uhr und ab 17.30 Uhr. Wem der komplette Rundweg zu weit ist, der kann auch nur bis zur Staumauer spazieren.