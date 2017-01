später lesen Top 10 Rheinland Spielgelände Engelsberger Hof Solingen Teilen

Auf dem beliebten Spielgelände Engelsberger Hof in Solingen-Ohligs (an der Stadtgrenze zu Hilden) gibt es einen öffentlichen Grillplatz – neben Bärenloch und Oberburg einer von dreien in der Klingenstadt. Das Grillen ist nur von 11 bis 21 Uhr erlaubt. Wegen möglichen Funkenflugs muss ein Sicherheitsabstand von 25 Meter zu den Bäumen eingehalten werden. Sollte eine Grillparty mit mehr als 100 Personen beabsichtigt sein, muss das schriftlich beantragt werden.