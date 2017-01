später lesen Top 10 Rheinland Spielmann Teilen

Seit März hat die Monheimer Traditionskneipe "Spielmann" inmitten der Altstadt wiedereröffnet. Der neue Pächter Markus Preikschat hat aus dem Fachwerkbau einen "Irish Pub" gemacht, eine "schnuckelige Whiskybar", die nicht nur Proben des irisch-schottischen Nationalgetränks bietet sondern vor allem auch Live-Musik. Mindestens alle zwei Wochen bietet der Pub qualitativ hochwertige Musiker oder Bands - wobei die Bandbreite der Stilrichtungen vom Singer Songwriter, über Blues, Jazz, Rockabilly bis - natürlich - zu Irish Folk reicht. Die Maßgabe ist "gut und handgemacht", so Preikschat. Am jeweils 2. Freitag im Monat findet eine Irish-Folk Session mit mehreren Bands statt. Die meisten der Künstler kennt er seit langem, weil er bereits seit Jahren gemeinsam mit einem Partner einen Pub in Leverkusen betreibt.