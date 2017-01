später lesen Top 10 Rheinland Spielmann, Monheim Teilen

Twittern







Markus Preikschat eröffnete im März einen Irish Pub in der Traditionskneipe "Spielmann" an der Turmstraße, seine Sammlung an typischem Pub-Dekor wächst seitdem kontinuierlich. Er kann auf einen Barbestand von 24 Whisky-Sorten verweisen, darunter auch 10 irische Destillerie-Produkte. „Leider ist man damit oft noch missionarisch unterwegs, denn die meisten bevorzugen den schottischen", so Preikschat. Außerdem schenkt er irische Biersorten, wie Guinness und Kilkenny und andere Stout und Ale Beers, aus. Und da zur Kultur der irischen Pubs auch die Musik und Kommunikation gehört, hält Preikschat jeden 2. Freitag im Monat eine irische Musiksession ab. Einmal im Quartal findet eine Whisky-Verkostung statt, zu der dann Irish Stew gereicht wird. Über eine Küche verfügt der Pub nicht. Das nächste Tasting ist am 17. Januar 2016. Dann schaffen zwei Musiker die geeigneten Klangwelten zu den Geschichten von Ralf Morgenstern, Inhaber der Schmiede, Radebeul – Whiskybar des Jahres 2012.