Spielpark Nibelungenstraße Solingen

Der Spielpark Nibelungenstraße, gelegen in einer Wohnsiedlung, ist für alle Altersgruppen bestimmt. Hier können sich Groß und Klein unter anderem beim Balancieren auf Balken, beim Schaukeln, Rutschen oder an den Outdoor-Fitnessgeräten und am Doppelreck austoben.