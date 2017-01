später lesen Top 10 Rheinland Spielplatz Am Alten Flugplatz Remscheid Teilen

Der Spielplatz Am Alten Flugplatz ist aufgeteilt in Bereiche für verschiedene Altersstufen mit entsprechenden Spielgeräten. Vom Bolzplatz mit Basketballkorb, über einen Parcours, bei dem auch die Eltern aktiv werden können, einer steilen, hohen Rutsche und einem Kletternetz, bis hin zum sauberen Sandkasten ist alles da, was Kinder zum Spielen im Freien gerne haben. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Kleinkinder-Spielturm. Auch säumen den Bereich ausreichend Bänke und Mülleimer, so dass Verschmutzungen selten die Freude trüben.