Top 10 Rheinland: Spielplatz auf dem Egelsberg

Dieser Spielplatz begeistert nicht nur Flugzeug-Fans. Direkt am Flugplatz Egelsberg in Traar gelegen, bietet er sich an für einen gemütlichen Nachmittag im Freien. Natürlich gibt es Holz-Flugzeuge, auf denen die Kleinen ihre luftigen Träume ausleben können.