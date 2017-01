später lesen Top 10 Rheinland Spielplatz Engelsberger Hof Solingen Teilen

Twittern







Der Spielplatz Engelsberger Hof liegt in einem Park, idyllisch von einem an heißen Tagen Schatten spendenden Wald umgeben. I-Tüpfelchen in Sachen Lage ist der angrenzende Ententeich. An Spielgeräten stehen ein Sandkasten, eine Rutsche sowie Schaukel, Wippe und Klettergeräte inklusiver einer Seilbahn und einer echten Lok, die man erklettern kann, zur Verfügung. Geeignet ist die Anlage für Kinder im Alter von einem bis 16 Jahren, da alle Bereiche gut mit weichem Rindenmulch abgesichert sind. Reizvoll sind auch Tagesausflüge, Grillplätze sind vorhanden.