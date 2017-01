später lesen Top 10 Rheinland Spielplatz im Stadtpark Remscheid Teilen

Twittern







Der Remscheider Stadtpark ist alleine schon einen Abstecher wert. Für Eltern mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren ist das Gelände zudem wegen des Spielplatzes in der Nähe der Konzertmuschel reizvoll. Während sich die Kleinen über den Sandkasten, die Rutsche, Schaukel und Wippe sowie das Karussell und die Kletterwand freuen, können die Eltern womöglich ein Konzert aus der Ferne mitverfolgen. Ein Blick in den Remscheider Veranstaltungskalender lohnt sich vorab allemal. Zur Stärkung nach einem langen Tag an der frischen Luft kann man in das unmittelbar über dem Spielplatz gelegene Schützenhaus einkehren.