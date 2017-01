später lesen Top 10 Rheinland Spielplatz Marienstift FOTO: Armin Fischer FOTO: Armin Fischer Teilen

Wer mitten im Dorf Alpen seinen Drachen steigen lassen möchte, für den hat Thomas Hass, Jugendleiter der Evangelischen Kirchengemeinde einen Geheimtipp, auch wenn er schon lange mit Jugendlichen keinen Flieger mehr gebastelt hat. Der Spielplatz hinterm Altenheim Marienstift sei mit seiner angrenzenden großen Wiese ein ideales Gelände für junge Piloten mit ihren erwachsenen Begleitern, erfolgreiche Flugversuche zu starten. Ansonsten seien alle abgeernteten Felder rund um Alpen klasse Start- und Landebahnen, besonders wenn sie wie in der Bönninghardt etwas höher gelegen seien. Der Drachen-Flugexperte rät dazu, darauf zu achten, dass keine Freilungen die Flugbahn stören. Und in der Einflugschneise des Flughafens Weeze, sollte der Ehrgeiz der Leute an den Seilen nicht in den Himmel wachsen und Drachen nicht zu hoch aufgelassen werden. Ansonsten wünscht Thomas Haas allen Drachenbauern in und um Alpen "allseits guten Flug".