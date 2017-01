später lesen Top 10 Rheinland Spielplatz-Tour Teilen

Auf der familienfreundlichen Erlebnistour werden fünf schöne Spiel- und Bolzplätze angefahren. Hier ist auch ein kleines Picknick zu empfehlen. Angesteuert werden die Spielplätze in Geneiken, Gerderath, Oerather Mühlenfeld und Adam-Stegerwald-Hof – sowie gleich am Start im Ziegelweiherpark. Für die großen Kinder, auch Väter genannt, gibt es auf dem Spielplatz am Adam-Stegerwald-Hof sogar einen Bodybuilding-Pavillon, in dem man seine Muskeln trainieren kann.