Top 10 Rheinland: Spielplatz Wetscheshof

Der Spielplatz Wetscheshof liegt im Neubaugebiet Kütterheide in Fischeln und ist einer der jüngeren in Krefeld. Wer von auswärts kommt, muss hier nicht zwingend hin, aber für die Kinder des Viertels ist es ein schöner zentraler Platz mitten in ihrem Wohngebiet. So einen Spielplatz hätte man sich früher auch gewünscht.