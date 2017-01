später lesen Top 10 Rheinland Split Grill Teilen

Der Split-Grill auf der Breite Straße ist für viele Krefelder eine Kult-Adresse. In rustikalem Ambiente gibt es amtliche Portionen. Die Portion Pommes/Currywurst/Mayo, der Klassiker ist hier für 3,70 Euro zu haben (Und wenn wir Portion schreiben, dann meinen wir Portion). Beliebt ist das Grillrestaurant auch zur Mittagszeit bei Menschen, die in der City arbeiten. Man sitzt gemütlich und abgetrennt von anderen Tischen, weshalb es sich unter Kollegen ungestört plauschen lässt. Seit 1980 bereits ist Familie Krpan, gebürtig aus Kroatien, der Betreiber. Neuerdings hat der Split-Grill auch eine Filiale an der Anrather Straße in Fischeln. Echte Empfehlung, auch zu später Stunde. Der Split-Grill hat bis 24 Uhr geöffnet.