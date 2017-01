später lesen Top 10 Rheinland Sportcenter Wipperfürth Teilen

In der Hansestadt feiert der Bowling-Sport gerade sein großes Comeback. Bis 2011 hatten die Wipperfürther schon einmal eine Bowlingbahn in der Stadt, diese sollte dann dem neuen Betriebshof weichen, der letztendlich doch an anderer Stelle entstand. Jetzt, vier Jahre später, folgt das große Bowling-Revival. Betreiber Klaus Schlierenkamp hat dazu direkt sechs nagelneue Bahnen im Sportcenter Wipperfürth untergebracht. Nicht nur das Parkett ist neu, auch das Ambiente ist modern und lädt zum Verweilen ein. Bereits eine Woche nach der Eröffnung ist das Interesse riesig. Privatleute kommen jeden Abend, Firmen buchen die Bahnen für ihre Weihnachtsfeiern – alle sind heiß darauf, endlich wieder abräumen zu können.