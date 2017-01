später lesen Top 10 Rheinland Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath Teilen

Nagelneu ist die Sporthalle der Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath an der Gierather Straße in Jüchen. Dort können sich Sportler richtig austoben. Angeboten werden verschiedene Sportarten – vom Tischtennis bis hin zum Einradfahren. Jeden Tag herrscht in der Sporthalle Betrieb. Das Gebäude lässt sich auch innen abtrennen, sodass die Sportler ungestört trainieren können. Beliebt ist die neue Halle, die die uralte, einteilige Halle am gleichen Standort vor einigen Monaten ersetzt hat, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen aus den Ortsteilen im Osten der Gemeinde Jüchen. Über alle Sportangebote informiert die Gemeinschaft auf ihrer Internetseite. Sie richten sich an verschiedene Altersgruppen.