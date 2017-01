später lesen Top 10 Rheinland Sportsbar am Bahnhof (Wermelskirchen) Teilen

Wer in gemütlichem Kneipen-Ambiente Fußball gucken will, ist in der "Sportsbar am Bahnhof" genau richtig. Doch dort kann man nicht nur Sportübertragungen sehen, sondern auch selbst aktiv werden. Für alle Hobby-Darts-Spieler steht dort ein Automat bereit, an dem bis zu vier Spieler gleichzeitig auf die Scheibe zielen können. Jeder muss dafür 50 Cent beisteuern, bekommt je nach Schnelligkeit aber auch eine Menge Spaß zurück. Wirt der in Wermelskirchen bekannten "Bahnhofspinte" ist der beliebte "Kosta", der immer für ein Gespräch, oder auch mal eine Runde Darts zu haben ist. Wer Hunger bekommt, kann direkt nebenan bei "Zum Onkel Nestor" einen Snack bestellen und diesen vor der nächsten Runde in Richtung „Double Out“ verzehren.