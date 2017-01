später lesen Top 10 Rheinland Spritterei FOTO: Endermann, Andreas (end) FOTO: Endermann, Andreas (end) Teilen

Dass diese Zeiten vorbei sind, lässt sich in der „Spritterei“ am Lindenplatz in Flingern erleben. Bernhard Fritz verkauft - vorwiegend in Einzelflaschen – Bier aus kleinen Brauereien in Deutschland und aller Welt und berät kenntnisreich zu Brauverfahren, Geschmacksnoten und den Hintergründen der „Craft Beer“-Bewegung.