Top 10 Rheinland: SSV Lüttingen

Der Platz des SSV Lüttingen (800 Mitglieder) liegt direkt neben der Grundschule inmitten des Fischerdorfes. Mit viel Muskelkraft wurde der Platz 2011 von einem Tennen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Der 1. Vorsitzende Hans-Gerd Wonning sprach damals von einem „Jahrhundertprojekt“ für den Verein. 539.000 Euro kostete der Umbau. Es gab zahlreiche Spendenaktionen.

Routenplanung: Auf der B57 von Wesel kommend nach Xanten reinfahren, rechts in die Salmstraße abbiegen, zweite links in Hagelkreuzstraße, dann erste links abbiegen in „Am Schürkamp“.

Die Jugendarbeit hat enorm von der Umgestaltung profitiert.